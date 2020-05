Kinderboerderij De Beestenborg zoekt donateurs

nieuws

Kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg in de wijk Ulgersmaborg zoekt donateurs. Door de coronacrisis ontvangt de boerderij minder inkomsten.

De oproep om een donatie te doen wordt gedaan in een folder die de afgelopen dagen huis-aan-huis verspreid is in de wijk. “Normaal zit ons terras vol met (groot)ouders en spelende kinderen en wordt er volop genoten van de nieuwe lammetjes, kuikens en de nieuwe biggetjes”, staat te lezen in de folder. “Dit jaar loopt het allemaal even anders en blijven de hekken tijdens de coronacrisis dicht voor het bezoek en gaat alle aandacht naar het verzorgen van de dieren.”

De crisis heeft financiële gevolgen voor De Beestenborg. De organisatie, die volledig op vrijwilligers draait, ontvangt nu geen inkomsten uit de koffie- en thee verkoop en ook worden er geen versnaperingen verkocht. Met deze inkomsten konden in het verleden het voer voor de dieren en de dierenarts-kosten betaald worden. Door een oproep voor donaties hoopt men deze tijd door te komen. “Elke euro wordt gewaardeerd en zodra we weer open zijn is een ieder weer welkom om te genieten van onze Kinderboerderij De Beestenborg.”

Doneren kan op rekeningnummer NL16INGB0006293577.