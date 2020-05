Kapperszaken in Stad zijn weer open: “Dit voelt echt zo goed”

Kapperszaken in Nederland mogen weer open na weken gesloten te zijn in verband met het coronavirus. Ook Barbershop De Zwarte raaf opende maandag voor het eerst sinds 23 mei weer zijn deuren.

“Aangezien dit de eerste versoepeling is van alles, vind ik het weer beginnen met knippen nog wel redelijk spannend”, vertelt kapper Junior Schmidt. “Ik mis het knippen wel zo dat ik hier wel wil staan, maar ik ben wel heel voorzichtig. We hebben alles gemarkeerd, de klanten moeten hun handen wassen, we desinfecteren alles en we vragen de klanten bij het maken van een afspraak of ze klachten hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor ons.”

Schmidt is vooral erg opgelucht. Toch is er ook een gevoel van oneerlijkheid bij kappers in de zaak, omdat sommige ‘concullega’s’ van De Zwarte Raaf illegaal hebben doorgeknipt tijdens de sluiting: “Je baalt gewoon, omdat je zelf niet werk en je je aan de regels houdt. Klanten begrijpen dat ook. Maar als andere collega’s dan wel doorgaan, dat voelt gewoon oneerlijk. Collegiaal zijn naar anderen is in onze branche gewoon heel belangrijk.”