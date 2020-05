Kappers wellicht op korte termijn weer open

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten kunnen wellicht op korte termijn hun deuren weer openen. Woensdagavond wordt hier duidelijkheid over verwacht op een persconferentie van het kabinet.

Bronnen in Den Haag laten weten dat in de aanpak van het coronavirus het kabinet een omslag gaat maken in de adviezen die het geeft. Volgens de geluiden wil het kabinet niet langer benadrukken wat er allemaal niet kan, maar dat er gekeken wordt naar wat juist wel mogelijk is. De bevolking moet hierdoor meer perspectief geboden gaan worden. Dit zou zondag ter sprake zijn gekomen tijdens een extra overleg dat op het Catshuis plaatsvond.

In de persconferentie van komende woensdag wordt een versoepeling van bepaalde maatregelen verwacht. Zo zouden kappers en andere contactberoepen op de korte termijn weer aan de slag kunnen, maar wil het kabinet ook gaan kijken of wellicht terrassen en strandtenten open kunnen. Duidelijk is wel dat grote evenementen en volle café’s de komende tijd niet mogelijk zijn. Of er een versoepeling komt wordt dus woensdag duidelijk. In de middag voert het kabinet overleg waarna in de avond een persconferentie volgt.