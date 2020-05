Kappers hebben erg drukke week achter de rug

nieuws

Foto: Dmitry Zvolskiy via Pexels

Kappers hebben een ongelofelijk drukke week achter de rug. Dat laat kappersvereniging ANKO vrijdagmiddag weten.

Volgens de branchevereniging waren er in drie dagen tijd evenveel afspraken als normaal in een maand. “Iedereen is blij weer aan het werk te kunnen”, zegt Gonny Eussen van de ANKO tegen de NOS. Volgens Eussen zijn veel kappers langer open om iedereen te kunnen gerieven. Ook zouden er kappers zijn die op zondagen doorwerken.

Afgelopen maandag gingen de kappers na zeven weken verplichte sluiting weer open. Het weer open mogen komt vanwege een versoepeling van de coronamaatregelen. Wel moeten kappers zich houden aan strikte maatregelen. Zo moet een klant van tevoren een afspraak maken, even binnen lopen is er niet meer bij. Daarnaast zijn er verschillende hygiënemaatregelen, maar het verplicht dragen van een mondkapje hoeft niet.