Kans op regen neemt toe: “Een enkele bui, wellicht een flinke plensbui”

Foto: Johan Bosklopper

De kans op regen van betekenis neemt aan het eind van komende week toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“In tegenstelling tot op Eerste Pinksterdag zal de zon maandag op Tweede Pinksterdag vaker present zijn”, zegt Kamphuis. “Wel gaat er wat sluierbewolking overtrekken. Bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag gaat de warmste dag van de week worden en kan het wel eens 27 graden worden. Er is dan veel zon en weinig wind.”

Vanaf woensdag gaat het veranderen. “Op woensdag stroomt er minder warme lucht ons gebied binnen. Het wordt 22 graden waarbij de zon meer en meer strijd moet gaan leveren met de bewolking. Later op de dag is er kans op een bui. Donderdag en de dagen daarna zal de temperatuur verder naar beneden gaan en komen we wellicht onder de twintig graden uit. De kans op regen wordt iedere dag wat groter. De timing en de hoeveelheid is echter nog erg onzeker. De weersituatie leent zich voor zowel slechts een enkele bui maar de kans dat er soms een flinke plensbui valt is ongeveer even groot.”