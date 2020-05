Kamerlid Krol stelt vragen over herindeling GHTB

nieuws

Tweede Kamerlid Henk Krol. Foto: Sebastiaan ter Burg/Flickr (CC BY 2.0) - https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Bijna anderhalf jaar na de afronding van de gemeentelijke herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer stelt Tweede Kamerlid Henk Krol (Partij voor de Toekomst/Groep Krol/Van Kooten-Arissen) kamervragen over deze herindeling. Hij wil de totstandkoming van de herindeling in beeld hebben voor toekomstige gefuseerde gemeenten.

Krol vertelde zaterdagochtend in het OOG-radioprogramma Haren Doet over zijn reden om de vragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken te stellen. “A, omdat ik de kwestie in Haren vanaf het begin gevolgd heb, en daar is toch wel veel op een vreemde manier gegaan. Dat kan niet de bedoeling zijn, want ik vind dat je als politicus vooral volksvertegenwoordiger moet zijn. Ik heb het idee dat er in Haren toch erg veel mensen waren die hier niet gelukkig mee waren en naar die mensen is bijna niet geluisterd.

B is dat er zoveel andere gemeenten in het land zijn waar soortgelijke dingen spelen. Ikzelf woon in Eindhoven, en Eindhoven vindt het heel leuk om Nuenen op te slokken, maar de mensen in Nuenen voelen daar helemaal niet voor. Dat gebeurt in heel veel delen van het land en ik vind dat dat eens grondig bekeken moet worden en dat ook de vraag beantwoord moet worden dat als je het mogelijk maakt dat een gemeente zich aansluit bij een andere gemeente en de bevolking wil dat, prima, maar kan ook het omgekeerde?”

Krol schrijft in zijn in totaal vijftig vragen onder meer over signalen die hij uit de voormalige gemeente Haren heeft gekregen. Die zouden erop duiden dat er in de praktijk geen volledig nieuwe gemeente Groningen is ontstaan, maar dat de nieuwe gemeente eigenlijk een voortzetting is van de oude gemeente Groningen, inclusief bijvoorbeeld logo’s en politieke en ambtelijke cultuur. Krol zei daar op OOG Radio over: “dat is exact wat er gebeurd is en heel veel mensen voelen zich nu opgeslokt. Dat is hetgeen waaraan het ontbroken heeft en ik vind dat we dat heel zorgvuldig moeten onderzoeken.”

Het kamerlid vraagt daarom of minister Ollongren bereid is een onafhankelijk onderzoek naar de herindeling in te stellen. “Dan moeten alle betrokken rond de tafel gaan zitten en kijken of ze een aantal mensen kunnen vinden die dat onderzoek zouden kunnen doen”, ziet Krol dat voor zich, “maar ik vind dat we eerst maar eens even moeten afwachten of de minister ook van plan is dit toe te staan. Ik zou zeggen van wel, want nogmaals, dat is goed voor de inwoners van Haren die zich niet gehoord voelden in deze hele kwestie, en het is ook goed voor al die andere gemeenten in het land waar iets soortgelijks speelt.”

