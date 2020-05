Kabinet: “Zo maak je een mondkapje voor in de trein en bus”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Rijksoverheid heeft zaterdag een uitgebreide instructie online gezet hoe ov-reizigers thuis een mondkapje in elkaar kunnen zetten. Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje in de bus en trein verplicht.

Volgens de overheid heb je een stuk textiel, elastiek, een schaar, naald en draad en een naaimachine nodig. Met een sheet die je op deze website vindt, wordt uitgelegd hoe je een niet-medisch mondmasker in elkaar kunt zetten. Behalve het zelf maken is er ook een mogelijkheid om een masker aan te schaffen. Dit moet dan wel een niet-medisch masker zijn. Medische maskers mogen namelijk alleen door de zorg gebruikt worden. Op de instructiepagina staat ook een uitleg hoe je een mondkapje moet gebruiken.

De maatregel om mondkapjes verplicht te stellen is omdat de anderhalve meter afstand in bussen en treinen niet gewaarborgd kan worden. “Een niet-medisch mondkapje draag je niet ter bescherming van jezelf, maar ter bescherming van de mensen om je heen”, staat op de instructiepagina. “Per enkele reis met het openbaar vervoer heb je een schoon niet-medisch mondkapje nodig.” Mensen die vanaf 1 juni in het ov geen mondkapje dragen kunnen een boete krijgen. Hoe hoog die bekeuring is, is nog onbekend.”