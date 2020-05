Kabinet ontwikkelt systeem als virus weer oplaait

nieuws

Het kabinet is bezig met de ontwikkeling van een systeem waarmee snel opgeschaald kan worden als het coronavirus weer oplaait. Dat laten bronnen in Den Haag weten aan het Algemeen Dagblad.

Het systeem, een zogeheten ‘dashboard’, gaat dinsdagavond gepresenteerd worden tijdens een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. Volgens de bronnen heeft De Jonge de afgelopen weken met ICT-professionals gewerkt aan een systeem waarin alle gegevens rond het virus worden verzameld. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat opgenomen moet worden in ziekenhuizen en op Intensive Care’s, de resultaten van bron- en contactonderzoek en de ontwikkeling van de reproductiefactor (R 0 ). Al deze gegevens gaan een ‘dashboard’ vormen waarmee de ontwikkeling van het virus per regio inzichtelijk kan worden gemaakt.

Opleving van virus kan regionaal zijn

Als in de cijfers een opleving van het virus te zien is kan het kabinet ingrijpen. Dit zou per regio kunnen maar logischer lijkt dat er dan adviezen per leeftijdsgroep gedaan worden of richtlijnen per sector verscherpt worden. In sommige landen wordt gewerkt met de kleuren van een verkeerslicht, maar dat systeem vindt het kabinet te beperkt. Omdat een opleving van het virus sterk regionaal kan zijn, of in een bepaalde sector, kiest het kabinet voor een fijnmaziger systeem waarmee snel en adequaat geremd of bijgestuurd kan worden per groep.

Coronamaatregelen worden verder versoepeld

Bij de invoering van het systeem is haast geboden. Over twee weken gaat onder strenge voorwaarden de horeca open en openen ook de deuren van musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs weer. Haagse bronnen laten weten dat het kabinet van plan is om deze versoepelingen door te laten gaan. Toch nemen daarmee ook de zorgen over een opleving van het virus toe waardoor het erg belangrijk wordt om heel goed zicht te hebben op de ontwikkeling van het virus en bij welke cijfers er op de rem getrapt moet worden.

Maandag laat het kabinet zich adviseren door het Outbreak Management Team, het OMT. Dinsdag gaat het kabinet vergaderen over hun advies en in de avond volgt er dan een persconferentie.