Kabinet komt met corona-spoorboekje; nog maanden maatregelen nodig

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het kabinet komt woensdagavond met een spoorboekje in de corona-aanpak. Dat melden bronnen in Den Haag waar de NOS dinsdagavond over bericht.

In dit spoorboekje staat een opzet hoe de genomen coronamaatregelen om het virus in te dammen de komende maanden versoepeld kunnen worden. Duidelijk is dat de eis bij deze versoepeling is dat iedereen zich moet gaan houden aan de anderhalvemetermaatregel en dat mensen die klachten als neusverkoudheid hebben, thuis moeten blijven. Daarnaast mag het aantal coronapatiënten dat opgenomen moet worden in ziekenhuizen niet te sterk stijgen.

Kappers en andere contactberoepen

Voor de koers wordt gekozen omdat het kabinet een duidelijker toekomstperspectief wil bieden. In het spoorboekje zullen nog geen exacte datums genoemd worden wanneer wat versoepeld wordt. Wel is de verwachting dat kapsalons, nagelstilisten, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen te horen krijgen dat ze volgende week weer open mogen. Voor de beroepen gaan strenge voorwaarden gelden waar men zich aan moet houden, maar mondkapjes zullen niet verplicht worden.

Komende twaalf tot achttien maanden coronamaatregelen nodig

Daarnaast is de verwachting dat horecaondernemers te horen krijgen dat hun terrassen vanaf 1 juni weer open mogen. Naar alle waarschijnlijkheid gaan vanaf deze datum ook de middelbare scholen weer open. Het spoorboekje is bedoeld voor de komende maanden. Het kabinet houdt er rekening mee dat er voorlopig geen vaccin beschikbaar zal zijn en dat er daarom de komende twaalf tot achttien maanden coronamaatregelen nodig zijn. De overgangsfase van wellicht achttien maanden zal grote gevolgen hebben voor grote evenementen en bijeenkomsten.

Woensdagmiddag komt de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing bijeen om te kijken naar een advies dat opgesteld is door het Outbreak Management Team, het OMT. Daarna volgt in de avond een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD).