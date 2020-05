Kabinet gaat ook coronamaatregelen versoepelen voor restaurant, camping en bios

nieuws

Het kabinet gaat woensdagavond een veel duidelijker spoorboekje presenteren voor het versoepelen van de coronamaatregelen dan waar tot nu toe rekening mee was gehouden. Dat melden bronnen in Den Haag.

Woensdagmiddag heeft het kabinet overleg gevoerd over de te nemen maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dit gebeurt op basis van adviezen van het Outbreak Management Team, het OMT. Bekend was dat al dat de persconferentie die woensdag om 19.00 uur volgt in het teken zal staan van een spoorboekje hoe de komende maanden er uit gaan zien. Het kabinet wil daarmee aan een ieder perspectief bieden. Duidelijk was ook al dat de maatregelen voor verschillende sectoren versoepeld gaan worden.

Contactberoepen en niet-contactsporten krijgen groen licht

Zo was al bekend dat vanaf 11 mei contactberoepen als kappers, masseurs en nagelstilisten weer aan de slag mogen. Zij moeten wel strikte hygiëne maatregelen doorvoeren, de anderhalvemetermaatregel moet in acht worden genomen en men moet op afspraak gaan werken. Daarnaast krijgen de niet-contactsporten, zoals tennis, golf en dart groen licht.

Restaurants, theaters en bioscopen open

Op 1 juni mogen de terrassen en strandtenten weer open. Ook restaurants mogen weer gasten gaan ontvangen, maar alleen op reservering. Er mogen maximaal dertig mensen in een restaurant aanwezig zijn. Dezelfde maatregel geldt voor theaters en bioscopen. Ook zij mogen vanaf 1 juni open waarbij ook maximaal dertig mensen in een zaal aanwezig mogen zijn.

Middelbare scholen en openbaar vervoer

De middelbare scholen gaan op 2 juni weer open. Dat is ook de dag waarop het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling gaat rijden. Onduidelijk is of er verplicht mondkapjes gedragen moeten worden. Verschillende bronnen melden dat het kabinet dit op advies van de ov-bedrijven verplicht wil stellen, andere bronnen laten weten dat het OMT hier geen meerwaarde in ziet.

Sauna’s en sportclubs

Per 1 juli gaan campings en vakantieparken weer open. Op 1 september gevolgd door sauna’s, seksclubs en sportclubs als fitnesscentra.