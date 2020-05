‘Kabinet gaat coronamaatregelen versoepelen’

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Het kabinet gaat dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendmaken dat het versoepelen van een aantal strenge coronamaatregelen door kan gaan. Dat laten bronnen in Den Haag aan de NOS weten.

Dinsdagavond vindt er een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid plaats. Daar gaat bekend worden gemaakt dat de voorgenomen versoepeling doorgaat. Twee weken geleden werd een routekaart gepresenteerd hoe Nederland volgens Rutte uit de intelligente lockdown moet komen. Voor 1 juni betekent dit een versoepeling voor de horeca, het openbaar vervoer en het voortgezet onderwijs. Volgens de bronnen zijn er op dit moment geen zwaarwegende redenen om af te zien van de versoepeling.

Horeca en scholen

Heel concreet betekent dit dat musea, schouwburgen en café’s vanaf 1 juni een beperkt aantal bezoekers mag ontvangen. Daarnaast mogen terrassen open, kunnen middelbare scholen heropend worden en gaat het openbaar vervoer weer volgens een vrijwel volledige dienstregeling rijden. Wel gelden er voor alle sectoren strenge voorwaarden. Zo moeten bijvoorbeeld in het ov mondkapjes gedragen worden. In andere sectoren moet ander halve meter afstand in acht worden genomen en geldt er voor musea en schouwburgen een reserveringsplicht.

Ministerieel crisisberaad

Maandag laat het kabinet zich informeren door het Outbreak Management Team, het OMT, over de laatste stand van zaken rond het virus. Dinsdag komt het kabinet in een ministerieel crisisoverleg bijeen om een definitief besluit te nemen. Voorwaarde voor de versoepeling is volgens Rutte dat het aantal besmettingen niet te veel mag stijgen. “Het virus moet beheersbaar blijven, het moet niet te druk worden op straat en de zorg moet het aankunnen. Als er te veel besmettingen bij komen wordt het afgeblazen.”

Per sector of regio op de rem trappen

Zondag werd al duidelijk dat het kabinet tijdens de persconferentie een ‘dashboard’ wil presenteren hoe men zicht wil houden op het virus. In dit dashboard moeten allerlei gegevens worden verzameld als het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en beschikbare Intensive Care-bedden. Als uit deze cijfers blijkt dat het virus oplaait dan kan er tijdig per regio of per sector op de rem getrapt worden.

