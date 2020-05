Jong slechtvalkje maakt eerste vlucht vanaf Gasunie-gebouw

nieuws

Foto: still uit filmpje / twitter.com/thisisgerben

Een jong slechtvalkje dat ruim een maand geleden ter wereld kwam heeft vrijdagavond een eerste vlucht gemaakt vanaf het Gasunie-gebouw.

In het filmpje is te zien hoe een jong mannelijk slechtvalkje op de rand van de nestkast staat. Na een aantal keren de vleugels flink aangespannen te hebben wordt de eerste vlucht gemaakt waarbij het jong korte tijd later op een richel van het gebouw landt. Het is dit jaar voor het vijfde jaar op rij dat er slechtvalkjes in de nestkast groot worden gebracht. In 2016 gebeurde dit voor het eerst.

Dat de slechtvalken kiezen voor een verblijf in de nestkast is niet helemaal vreemd. Het hoofdkantoor van de Gasunie is erg geschikt voor de beesten omdat zij goed gedijen in een rotsachtige omgeving. Slechtvalken nestelen van nature graag aan een steile wand van een hoge rots. Daarnaast valt er in de omgeving genoeg voedsel te halen.

Bekijk hier het filmpje