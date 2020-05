Jeugdfonds Sport & Cultuur roept ouders in geldnood op zich te melden

nieuws

Foto: Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen roept ouders in geldnood op zich te melden bij de actie Mag Ik Weer Meedoen. Als deze ouders de contributie van een sport- of cultuurclub voor hun kind niet meer kunnen betalen, dan betaalt het fonds de contributie.

Kinderen en jongeren staan mogelijk het komende seizoen langs de zijlijn omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet meer kunnen betalen. “Dat kan en mag niet zo zijn”, benadrukt Rob Schuur, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. “Sport en cultuur moet mogelijk blijven voor deze kinderen.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen verwacht dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede door de coronacrisis alleen maar toe zal nemen. Daarom is het Jeugdfonds deze week de campagne ‘Mag ik straks weer meedoen?’ gestart. Via de website van de actie komen ouders, intermediairs en donateurs samen. Ook oud FC Groningen-spelers Erik Nevland en Hans Hateboer steunen de actie. Zij doneerden de door hen aangeschafte seizoenskaarten voor de Groninse voetbalclub aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.