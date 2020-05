ISO: “Heropenen hbo en uni is langverwachte ontwikkeling”

nieuws

Het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, laat weten blij te zijn dat hogescholen en universiteiten vanaf 15 juni weer beperkt open mogen. Wel moet studievertraging voorkomen worden.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid lieten dinsdagavond op een persconferentie weten dat hbo’s en universiteiten vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs mogen geven en tentamens kunnen afnemen. “Voor studenten is het belangrijk dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse. “Dit is een langverwachte ontwikkeling die daarbij gaat helpen.”

Goed functionerende medezeggenschap

De ISO ziet dat universiteiten en hogescholen veel autonomie hebben bij het vaststellen van de plannen. “Er hangt voor studenten veel af van hoe het beleid op hogescholen en universiteiten vorm gaat krijgen. Goed functionerende medezeggenschap is in deze tijden daarom extreem belangrijk. Ook dat is een vorm van jongeren laten meedenken.” Gillesse refereert daarmee naar een uitspraak die Rutte tijdens de persconferentie deed waarbij hij kinderen en jongeren opriep om mee te denken over de corona-aanpak in Nederland en om met ideeën te komen.

Openbaar vervoer

Voorwaarde voor het heropenen van de hbo’s en universiteiten is dat studenten niet in de spits met het openbaar vervoer gaan reizen. Studenten behouden hun reisrecht. “De regels in het openbaar vervoer voor studenten blijven gelukkig hetzelfde als voor ieder ander, we worden niet uit het openbaar vervoer gejaagd.”