Internationale studenten extra in de knel door coronacrisis

nieuws

Volgens verschillende studentenorganisaties komen internationale studenten vaker in de problemen door de de coronacrisis. Met name op het gebied van financiering en huisvesting komen er veel meldingen binnen bij de organisaties.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network the Nederlands (ESN) zeggen dat de coronacrisis de problemen versterkt en leidt in sommige gevallen tot onmogelijke situaties. Daarom roepen we de overheid en instellingen op tot coulance.” Door de coronacrisis vallen bijbanen weg, verliezen ouders hun baan in landen waar overheidssteun geen vanzelfsprekendheid is en zijn wisselkoersen door de crisis vaak zeer ongunstig. Het wordt hierdoor steeds lastiger aan de verplichtingen voor de hoge huren en het collegegeld te voldoen.

Ook wijzen internationale studenten op gebrekkige informatievoorziening vanuit de overheid. Engelstalige informatievoorziening omtrent de Nederlandse maatregelen tegen COVID-19 kwam pas laat op gang en is nog steeds niet altijd volledig, zo stellen de organisaties. Verder neemt door de coronacrisis het gevoel van stress toe, met name onder jongeren. Angelo Bekkens, bestuurslid ESN The Netherlands: “De internationale studenten die nog in Nederland zijn, kunnen niet terugvallen op hetzelfde sociale netwerk als Nederlandse studenten. Het gebrek aan integratie en sociale inclusie heeft grote gevolgen voor het welzijn van deze studenten.”