Inschrijving 4 Mijl van Groningen uitgesteld

nieuws

Foto: Andor Heij

De inschrijving voor het hardloopevenement de 4 Mijl van Groningen is vanwege het coronavirus uitgesteld.

De organisatie wacht af hoe het gaat met de ontwikkelingen rond het virus. Grote evenementen zijn tot 1 september afgelast. De 4 Mijl staat gepland op zondag 11 oktober. Maar of die door kan gaan is hoogst onzeker. De organisatie van de loop tussen Haren en Groningen bekijkt daarom ook of de 4 Mijl gehouden kan worden met de diverse coronamaatregelen.

“Achter de schermen zijn we druk aan het inventariseren welke mogelijkheden er zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijnen om de Menzis 4 Mijl van Groningen op een veilige en verantwoorde manier door te laten gaan”, aldus de organisatie.