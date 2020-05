“In de nieuwe week stijgt het kwik tot boven de twintig graden”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de nieuwe werkweek is de kans groot dat er een aantal warme dagen gaan volgen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag is er in de ochtend nog kans op een buitje”, zegt Kamphuis. “In de middag is het droog en laat de zon zich ook wat meer zien. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer dertien graden. Zaterdagochtend is er ook kans op een licht buitje. In de middag laat de zon zich weer zien en loopt de temperatuur al op naar zestien graden.”

Zondag kan het volgens Kamphuis nog wat warmer worden. “Op de rustdag zijn er perioden met zon en wordt het zeventien of achttien graden. In de nieuwe week krijgt de zon veel ruimte en loopt de temperatuur op tot boven de twintig graden.”