“Ik heb heel veel zin om de schaar in al die coronakapsels te zetten”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Chaotisch is het woensdagavond in de online omgeving van barbershop De Zwarte Raaf in de Folkingestraat. “Het is alsof er een bom ontploft is.”

Woensdagavond maakte premier Mark Rutte (VVD) bekend dat kappers en andere contactberoepen vanaf komende maandag hun werk mogen hervatten. “Ik ben echt super blij dat we weer mogen”, zegt Ronald de Bont van de Zwarte Raaf. “In maart waren we één van de eerste barbers die besloot om de deuren te sluiten. Het virus greep toen snel om zich heen waarop wij zeiden ‘waar zijn we mee bezig’. Daarop hebben we toen de deuren gesloten, waarna heel veel andere kappers volgden.”

“Het gaat nu niet rooskleurig”

Wat De Bont toen niet wist is dat het een sluiting zou zijn die twee maanden zou duren. “Ik kan je in alle eerlijkheid zeggen dat het nu niet rooskleurig gaat. Ik heb vijf panden waar ik maandelijks 11.000 euro huur voor betaal. Met alle andere financiële gevolgen daaromheen. Gelukkig heb ik geweldige verhuurders die goed meedenken en ook heel erg bereidwillig zijn. Maar het gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten omdat de effecten natuurlijk nog heel lang door gaan ebben.”

Bij barbershop de Zwarte Raaf kijken ze uit naar maandag om de schaar weer op te pakken. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Wij gaan wel mondkapjes dragen”

Wat de kapper bevreemd is dat er in de persconferentie van woensdagavond niets gezegd werd over beschermende maatregelen voor kappers. “Het virus is er nog steeds. In vergelijking met acht weken geleden is er niet zo heel veel veranderd. Daarom hebben wij besloten dat we wel met mondkapjes gaan werken, er komen looplijnen en er komen minder stoelen in de zaak te staan. Daarnaast gaan we werken op afspraak en doen daarbij ook een beroep op de bewustwording van mensen zelf. Als je een afspraak bij ons hebt, maar je bent verkouden of je voelt je niet lekker, kom alsjeblieft dan niet.”

Gekkenhuis

Woensdagavond is het direct na de persconferentie een gekkenhuis. “Ik krijg heel veel berichten en appjes van mensen. Ons online systeem waar mensen afspraken kunnen maken voor een knipbeurt heeft het ook zwaar te verduren. Zojuist is het zelfs een tijdje offline geweest omdat het de toestroom niet aan kon. Het is echt alsof er een bom ontplofte.”

“Eindelijk de schaar weer op kunnen pakken”

Of de kappers zich de afgelopen weken verveeld hebben? “Ik heb heel veel contact gehouden met de andere kappers die in de Zwarte Raaf actief zijn. We hebben nagedacht over de toekomst maar we hebben ook verschillende webinars en online trainingen gevolgd van topkappers uit de wereld. Dus als je volgende week mensen met een heel fraai kapsel door de stad ziet lopen, dan zijn die bij ons geweest. Of de buurvrouw heeft een ongekend staaltje vakmanschap laten zien in de schuur, dat kan natuurlijk ook, haha. Maar nee. Ik ben heel blij dat we weer open kunnen en dat we de schaar in die coronahaarbossen kunnen zetten.”