IJsheiligen doen komende dagen hun naam eer aan: “Het wordt fris met kans op grondvorst”

nieuws

De komende dagen gaan fris verlopen waarbij er in de nachten kans is op grondvorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog maar met elf graden wordt het wel fris. Dit wordt extra versterkt door een stevige noordenwind, kracht vier tot vijf, die het voor het gevoel extra koud maakt. Ook dinsdag verloopt koud. Er is dan meer bewolking en er kan een bui of een buitje vallen. Het wordt dan met een koude en stevige noordwestenwind ongeveer tien of elf graden.”

In de tweede helft van de week blijft het fris maar gaat de wind afnemen. “Het is droog en de zon gaat geregeld schijnen. Het wordt tien tot twaalf graden en in de nachten is er kans op lichte (grond) vorst.” De vorst past in de tijd van het jaar. Maandag is namelijk de eerste dag van een aantal ijsheiligen. De naamdagen van de Katholieke heiligen Mamertus, 11 mei, Pancratius, 12 mei, Servatius van Maastricht, 13 mei en Bonifatius van Tarsus, 14 mei, vallen in deze week. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden. In sommige landen wordt ook 15 mei tot de ijsheiligen gerekend. Dit is de naamdag van Sophia van Rome, ook wel koude Sophie genoemd.