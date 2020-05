‘Iedereen moet het recht krijgen om thuis te werken’

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/soopahtoe

Als het aan de fracties van GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer ligt moet iedereen het recht krijgen om thuis te werken. Momenteel kun je je werkgever er wel naar vragen, maar je kunt het niet afdwingen.

De beide partijen willen dit met een initiatiefwet veranderen. Aanleiding voor de wet is de coronacrisis waardoor we nu massaal thuiswerken. “Waar we eerder het idee hadden dat je voor een vergadering op kantoor moest zijn, blijkt dit in de praktijk ook heel goed online te kunnen”, zegt Steven van Weyenberg van D66. “Als door deze periode thuiswerken steeds normaler wordt, laten we dan zorgen dat het een blijvertje wordt.” Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks steunt het idee: “Thuiswerken kan hartstikke goed.”

Ook andere partijen laten weten enthousiast te zijn. De SP denkt dat de wet een goed idee is om de druk op het wegennet en in het openbaar vervoer terug te dringen. Werkgevers zijn minder enthousiast. Volgens VNO-NCW werken ondernemers waar mogelijk al mee aan het thuiswerken. Dit wettelijk vastleggen zou slecht zijn, omdat het hele land al dichtgeregeld is.