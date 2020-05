Horeca niet al voor 1 juni open

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Horecagelegenheden mogen niet voor 1 juni al bezoekers gaan verwelkomen op hun terrassen. Dat melden bronnen in Den Haag.

Café-eigenaren hadden de hoop om op 31 mei of zelfs op 30 mei al open te kunnen. De dagen voor 1 juni zijn het Pinksterweekend en dat werd door de uitbaters als een ideaal weekend gezien om weer iets aan te bieden. Het Veiligheidsberaad, waarin burgemeester van alle 25 Veiligheidsregio’s samenkomen, kwam echter met het verzoek om de terrassen niet eerder dan 1 juni te openen. Een eerdere opening zou niet goed gehandhaafd kunnen worden. Het kabinet neemt dit advies over.

Het kabinet wil daarnaast ook niet dat de horeca op 1 juni vanaf middernacht opent, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook deden bij de opening op 11 mei. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd. Een definitieve beslissing wordt dinsdag door het kabinet genomen als er gesproken wordt over de versoepeling van de coronamaatregelen.