Hoofdstation ziet er even afgetakeld uit

Het zal voor veel reizigers op het hoofdstation Groningen best wel even wennen zijn. Het treinstation wordt de komende jaren grondig opgeknapt en ziet er in één keer behoorlijk afgetakeld uit.

Werklieden zijn druk bezig de monumentale overkappingen uit 1895 te ontmantelen. Ook is men begonnen winkeltjes die tegenover het hoofd gebouw liggen af breken.

Het station wordt de komende jaren grondig wordt gerenoveerd, om weer enkele decennia mee te kunnen. Dit betekent dat je voorlopig niet meer even snel op het perron een krantje of een vergeten tandenborstel kan scoren

De winkels, een extra fietsenkelder en een passage naar de Rivieren buurt gaan ondergronds. De gietijzeren constructie van het dak wordt opgeslagen om de komende jaren te worden hergebruikt.

Vanaf woensdag wordt een groot deel van het treinverkeer een maand stilgelegd. De treinen richting Assen, Veendam en Duitsland rijden dan niet vanwege werkzaamheden aan het spoor.