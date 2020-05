nieuws

Peter Kroezenga met zijn boek

Peter Kroezenga, keeper van VV Glimmen, is ook een begenadigd schrijver. Hij schreef al een boek over het amateurvoetbal in de Kanaalstreek, waar hij vandaan komt. Nu heeft hij een boek geschreven over zijn reis door Europa, De reisavonturen van een held op sokken.

Die reis maakte hij na een tijdje met problemen te hebben gekampt, vertelde hij zaterdag op OOG Radio in Haren Doet. “Ik kreeg jaren geleden last van een angststoornis. Dat had er voornamelijk mee te maken dat mijn relatie uitging en kort daarop mijn werk verloor, dat kon ik eigenlijk niet echt verwerken. Toen werd ik een beetje depressief en kreeg ik last van paniekaanvallen. Ik werd eigenlijk bang voor alles. Ik durfde geen auto meer te rijden en geen boodschappen meer te doen, het leven werd steeds minder leuk.”

Hij besefte uiteindelijk niet zo door te willen gaan. “Ik ben nadat ik een tijdje therapie heb gehad mij toch gaan realiseren dat ik het avontuur een beetje miste. Toen heb ik mijn auto volgepakt met spullen en ben ik voor onbepaalde tijd vertrokken. De eerste keer ben ik drie maanden weggebleven. Ik ben de afgelopen drie jaar in totaal zo’n negen maanden in het buitenland geweest.”

Als je met de auto door Europa rijdt krijg je veel verschillende steden en gebieden te zien. “Elke plek waar je komt heeft wel iets speciaals. Met name Sicilië vond ik heel erg mooi, gewoon de manier van leven, het eten en het klimaat was geweldig. Als ik een top 3 mag noemen dan wil ik verdergaan met Zwitserland, de bergen dat trekt mij sowieso al heel erg, en een plek die voor velen nog heel erg onbekend is, is Kosovo. Dat is gewoon een heel bizar land eigenlijk, wat heel erg prowesters is. Als je daar vertelt dat je uit Nederland dan gaan er echt deuren voor je open”, aldus Peter.

Luister hier het interview met Peter Kroezenga terug:

Het boek is sinds deze week te koop bij de bekende boekwebwinkels.