Het Groninger Landschap neemt bezoekers digitaal mee naar de Coendersborg

nieuws

Foto: Writeroscar - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4367695

Door de coronacrisis zijn musea en bezoekerscentra gesloten. Bij Het Groninger Landschap hebben ze een creatieve manier gevonden om toch bezoekers te verwelkomen.

“Gedurende de komende tijd willen we ons als Het Groninger Landschap op een andere manier presenteren”, vertelt Michel van Roon. “We gaan bezoekers online meenemen naar de gebieden en gebouwen die wij beheren.” Het online meenemen gebeurt door middel van een livevideo via Facebook. In de eerste aflevering wordt de Coendersborg in Nuis bezocht. Van Roon wordt bij het bezoek vergezelt door landschapsbeheerder René Oosterhuis.

In de video stelt Van Roon vragen waarbij Oosterhuis uitleg geeft en dingen laat zien. Zo worden de onlangs geplaatste nestkasten behandeld maar krijgt de kijker ook een rondleiding door het bezoekerscentrum dat zich op de benedenverdieping van de Coendersborg bevindt. Van Roon laat weten dat het maken van de video naar meer smaakt en daarom zullen de komende tijd meer locaties bezocht worden waarbij mensen digitaal in kunnen stappen.

Bekijk hier de video