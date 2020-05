Het gaat warmer worden: “Zondag mogelijk 17 graden”

nieuws

Na een aantal frisse dagen gaat de temperatuur vanaf komend weekend weer aangename waarden bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het nog fris”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er kans op een bui of een paar buitjes. In de middag is het droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting wordt het ongeveer elf graden. Donderdag is het droog en wisselend bewolkt en wordt het dertien graden.”

Vrijdag is de laatste dag die gerekend wordt tot de ijsheiligen en vanaf dan lijkt de temperatuur ook te gaan klimmen. “Op vrijdag en zaterdag wordt het warmer en schijnt de zon ook vaker. Het wordt op beide dagen veertien of vijftien graden. Zondag wordt het met zeventien graden nog wat warmer.”