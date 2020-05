Herstelwerkzaamheden spoor Hooghalen gaan langer duren

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Hooghalen gaan langer duren. Ook een groot deel van de maandag is er nog geen treinverkeer mogelijk tussen Assen en Beilen.

Vrijdagmiddag vond er rond 16.00 uur ter hoogte van Hooghalen een ongeluk plaats waarbij een Sprinter van de NS op een landbouwvoertuig botste. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven, twee passagiers raakten gewond. De schade aan het spoor was enorm. De trein was gedeeltelijk ontspoord, drie portalen waren door midden gebroken waarmee de bovenleiding naar beneden was gekomen en spoorstaven en dwarsliggers waren over een afstand van driehonderd meter beschadigd.

Vrijdag werd na het politieonderzoek direct begonnen met de reparatie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de trein herspoord. Na het verwijderen van de bovenleiding heeft een diesellocomotief de trein naar Amersfoort versleept. Spoorbeheerder ProRail is vervolgens samen met ASSET Rail begonnen aan de herstelwerkzaamheden. De verwachting was dat het werk maandagochtend klaar zou zijn maar dit gaat niet lukken. Op zijn vroegst is er maandagmiddag vanaf 16.00 uur weer treinverkeer mogelijk. Tot die tijd rijden er tussen Assen en Beilen stopbussen en tussen Assen en Hoogeveen snelbussen.

Tussen Beilen en Assen rijden er geen treinen door herstelwerkzaamheden. Dit duurt tenminste tot maandag 25 mei 16:00 uur. Er rijden stopbussen tussen Beilen en Assen. Er rijden snelbussen tussen Hoogeveen en Assen. pic.twitter.com/ScPumpfXjI — TreinAlert (@TreinAlert) May 24, 2020