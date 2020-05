Herinneringscentrum Westerbork weer open voor publiek

nieuws

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3024807

Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat op 1 juni weer open voor het publiek. Wel worden er bij de heropening strikte maatregelen in acht genomen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakten dinsdagavond bekend dat de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen door kunnen gaan. Voor musea betekent dit dat zij vanaf 1 juni weer open mogen, waarbij maximaal dertig bezoekers, exclusief personeel, tegelijkertijd binnen mogen zijn. “We zijn ontzettend blij dat we onze deuren weer kunnen openen”, zegt directeur Gerdien Verschoor van het Herinneringscentrum. “De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om het museum zo in te richten dat we bezoekers veilig kunnen ontvangen. We zien er enorm naar uit dat er weer mensen in ons museum zijn.”

‘Het verdriet van de bevrijding’

Om de bezoekersaantallen in goede banen te leiden moeten bezoekers van tevoren tickets kopen. Die kunnen vanaf maandag 25 mei gereserveerd worden op de website van het herinneringscentrum. Daarnaast gaat er gewerkt worden met tijdssloten. “Op die manier zorgen we dat we voldoen aan de landelijke normen voor museumbezoek. Mensen kunnen in alle rust en met voldoende afstand kennis maken met onze collectie en verhalen.”. In het museum van het kamp kunnen bezoekers de tentoonstelling ‘Het verdriet van de bevrijding’ bekijken. Die is sinds 15 februari te zien en is speciaal gemaakt in het jaar dat wordt stilgestaan bij 75 jaar bevrijding. Vanwege de coronacrisis is besloten dat de tentoonstelling verlengd wordt tot 3 januari volgend jaar.

Kamp Westerbork

Kamp Westerbork werd in 1939 gebouwd door de Nederlandse regering, om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te kunnen vangen. Twee jaar na de Duitse inval in Nederland namen de nazi’s het kamp over, op 1 juli 1942. Westerbork zou gaan fungeren als doorgangskamp waar tot de bevrijding in 1945 ruim 102.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma en Sinti per trein werden gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Tsjechië.