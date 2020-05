Harense sportschool: “zoveel mogelijk de groepen naar buiten”

nieuws

Sportcentrum Energy. Foto: Google Streetview

Sportscholen hoorden woensdag tijdens de persconferentie van het kabinet dat ze voorlopig nog dicht moeten blijven. De voorlopige heropeningsdatum staat op 1 september. Dat betekent flink aanpassen, ook voor Sportcentrum Energy in Haren, dat twee vestigingen heeft.

De sportschool sloot op 15 maart haar deuren door de overheidsmaatregelen. Eigenaresse Tineke Berends had toen al aanpassingen getroffen, vertelde zij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “14 maart was nog kielekiele en toen hadden we alles voor elkaar zodat we goed op anderhalve meter zouden blijven en met schoonmaken en handen konden wassen, maar toen moesten we op 15 maart toch dicht.”

Berends besloot direct haar dienstverlening aan te passen. “Ik ben direct in de telefoon geklommen en heb mijn leverancier van spinningfietsen benaderd om te vragen of wij ook van hun fietsen konden huren zodat we dat door konden verhuren aan onze leden. Dus ik ben druk fietsen aan het wegbrengen geweest, we hebben iets van 45 fietsen uitgezet. Verder hebben we trampolines en steps weggebracht en we zijn als een gek filmpjes gaan maken. Ik kwam ineens in de filmbranche, ik heb nooit geweten dat ik dat kon!”

Ook kwamen er online groepslessen. “Meestal proberen we er een thema aan te verbinden, we hebben bijvoorbeeld al een country en western-les gegeven en Songfestival en Hollandse hits hebben we al gehad”, aldus Berends.

De verlenging van de maatregelen kwam voor haar onverwachts. “Eerlijk gezegd dacht ik dat ze weten dat bewegen goed voor een mens is en dat we 20 mei weer zouden mogen.” Nu er meer ruimte voor buitensport in groepen komt kijkt ze wel naar die mogelijkheid. “Per gemeente is het natuurlijk verschillend, in de ene gemeente mag het maximaal met tien en in de andere met meer, zo lang je maar anderhalve meter afstand houdt. Ik ben druk bezig om dat nu voor elkaar te krijgen, we proberen vanaf volgende week zoveel mogelijk de groepen naar buiten te krijgen.”

Luister hier het interview uit Haren Doet terug:

De medewerkers van Energy houden ondertussen nauw contact met hun leden. “Iedere les heeft bijvoorbeeld een eigen groepsles-app. Er zijn altijd wel mensen die bijvoorbeeld een bedrijf hebben wat op omvallen staat, dan is het eerste waar je op bezuinigt sport, dat begrijpen we natuurlijk ook heel goed. Maar eigenlijk is dat heel weinig gelukkig, daar zijn we heel dankbaar voor en dat weten onze leden ook. Wij zijn heel trots op onze leden, want het zijn zulke lieve mensen. We houden van ze en missen ze enorm”, aldus Berends.