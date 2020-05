Harens Lyceum gaat geen fysieke lessen meer geven, andere scholen zoeken

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat de middelbare scholen op 2 juni naar alle waarschijnlijkheid weer open mogen gaat het Harens Lyceum dit schooljaar geen fysieke lessen meer geven. De school zegt het niet te kunnen organiseren. Ook andere scholen zijn aan het zoeken.

“De eerste reactie toen we te horen kregen dat we op 2 juni weer fysiek les mogen gaan geven was blijdschap”, vertelt rector Albert Noord van het Harens Lyceum. “Maar nu de VO Raad met een advies is gekomen waar we ons aan school moeten gaan houden … daarvan hebben we gezegd dat dat wel heel ingewikkeld gaat worden. Daarom hebben we besloten om dit schooljaar niet meer regulier open te gaan. We hebben nog drie weken tot het twee juni. Dat is te weinig tijd om al deze adviezen in de praktijk te brengen. We hebben het geven van online lessen op dit moment goed op orde ondanks dat dit helemaal nieuw voor ons was. Als we nu weer iets nieuws moeten beginnen, dan zijn we bang dat dit ten koste gaat van onze leerlingen.”

Advies VO Raad

De VO Raad kwam donderdag met een lange lijst aan maatregelen waar scholen zich vanaf 2 juni aan moeten gaan houden. Kluisjes mogen niet gebruikt worden en een kwart tot een derde van het normale aantal leerlingen mag zich in een lokaal bevinden. Daarnaast wordt geadviseerd om scholieren zoveel mogelijk de hele dag in het hetzelfde lokaal te zetten, de kantine gesloten te houden, deuren van lokalen open te houden en om leerlingen niet in de spits met het openbaar vervoer naar school te laten komen.

Leerlingen WLG gaan wel naar school

Op het Willem Lodewijk Gymnasium gaan ze in tegenstelling tot hun collega’s in Haren wél fysiek les geven. “Wij zijn ook blij dat we weer les mogen gaan geven”, vertelt Michaël Kruiper van WLG. “We denken ook dat we de adviezen van de VO Raad goed in de praktijk kunnen brengen. We hebben ook al een beetje geoefend. Onze eindexamenleerlingen hebben in de periode voor de meivakantie schoolexamens moeten maken. Daarbij maakten we gebruik van verschillende ingangen en looproutes. We hebben ook het geluk dat we verschillende trappenhuizen hebben zodat we die routes goed kunnen realiseren.”

Leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium gaan op 2 juni wel weer naar school. Foto: Sebastiaan Scheffer

Quality time boven cijferjacht

Uit berekeningen van het Willem Lodewijk Gymnasium blijkt dat met in acht neming van de anderhalvemetermaatregel men een derde van de leerlingen op een schooldag kan ontvangen. In ieder lokaal bevinden zich dan acht of negen leerlingen. “We hebben tot de zomervakantie nog vijftien echte schooldagen. In deze lessen willen we echt quality time bieden. Quality time boven cijferjacht. Er zullen nog wel wat toetsen worden afgenomen, maar het heeft niet onze prioriteit. Het betekent wel dat we in de derde periode van het onderwijsjaar waar we nu in zitten, we niet genoeg cijfers hebben om onze leerlingen op die manier te kunnen beoordelen. Maar we hebben daar andere vormen voor gevonden. Hier zullen we dan ook op een goede manier mee omgaan.”

Zorgen over openbaar vervoer

Toch zijn er ook zorgen op het WLG. “De helft van onze leerlingen komt van buiten de stad. Van Buitenpost tot Delfzijl, en van Ulrum tot Zuidlaren. Een deel van hen reist ook met het openbaar vervoer naar school. We hebben met de ouders gecommuniceerd dat zij zoveel mogelijk op de fiets moeten komen. Eventueel kunnen ze ook door de ouders in de auto gebracht worden. Als het echt niet anders kan dan kunnen ze met het openbaar vervoer reizen maar dan wel buiten de spits. Vooralsnog gaan we de lesroosters niet aanpassen, maar we gaan dit wel monitoren. Als blijkt dat bijvoorbeeld veel leerlingen na het zesde of zevende uur klaar zijn, dan gaan we hier een oplossing voor zoeken.”

“Ook in september zal dit nog niet klaar zijn”

Op het Harens Lyceum worden sinds maart de lessen in een online omgeving gegeven. “Dat gaat heel goed”, zegt Noord. “En daar ben ik trots op. Want we hebben dit in anderhalve week moeten opstarten. Echt petje af hoe onze docenten en hoe ons management dit opgepakt hebben. De komende weken gaan we dit tot de zomervakantie voortzetten. We gaan nog wel een fysieke bijeenkomst organiseren waarbij de leerlingen hun mentor op school gaan ontmoeten. Daarnaast gaan er nog wat toetsen op school afgenomen worden. Ondertussen zijn we druk bezig met aangepaste werkvormen voor het nieuwe schooljaar. Want je kunt er op rekenen dat deze situatie in september, als het nieuwe schooljaar begint, nog niet achter ons ligt.”