Haren Werkt maakt contact mogelijk met speciale container

Foto: Sebastiaan Scheffer

Coöperatie Haren Werkt verzorgt dagbesteding en wonen voor jongeren met een beperking. Door het coronavirus ligt de dagbesteding grotendeels stil en is contact met de buitenwereld niet mogelijk. Daar heeft Haren Werkt iets op gevonden.

Haren Werkt heeft een speciale container geplaatst, de Quarantainer. Hierin kunnen cliënten veilig contact hebben met de buitenwereld. Begeleidster Iris Procee legde het zaterdag uit in het OOG-radioprogramma Haren Doet.

“Begin maart hebben wij besloten volledig in quarantaine te gaan, en vanwege de maatregelen toentertijd konden wij de dagbesteding niet open houden. Dat is voor de dagbestedingsmedewerkers wel moeilijk geweest, want hun vertrouwde plekje is weg”, zegt zij. Toen kwam de container op hun pad. “Mijn collega heeft het idee voorbij zien komen op internet en was er zo van onder de indruk dat we gelijk besloten om ook zo’n container aan te schaffen.”

De Quarantainer is een aangepaste zeecontainer, ontworpen door The Paco Foundation. Initiatiefnemer Paco Voorhans is ongeneeslijk ziek en weet niet hoeveel tijd hij nog te leven heeft. Vanuit die gedachte ontwierp hij de container. “Wat als ik in deze crisis in de laatste fase van mijn leven terecht kom, betekent dit dan dat ik niet met mijn geliefde kan zijn? Dat ik alleen moet sterven en geen fysiek afscheid kan nemen?”, schrijft hij op zijn website.

De container heeft door de plaatsing van plexiglas twee ruimtes en er zijn twee ingangen. “Dus voor bewoners hebben we een ingang en voor de gasten, en die communiceren met elkaar via microfoon en boxen”, aldus Procee.

De Quarantainer heeft bij Haren Werkt een plekje bij het pand van hun dagbestedingslocatie Funcooking gekregen. “Hij staat bij ons op het terrein, naast het pand. Hij staat niet bij de buren voor de deur, maar ze kunnen hem wel zien. Het is meerdere buren al opgevallen dat hij er staat zeg maar. Wij hebben hem met eigen middelen aangeschaft.”

Luister hier het interview met Iris Procee van Haren Werkt terug:

Voorlopig wordt de container voor zijn doel ingezet, maar Haren Werkt heeft de Quarantainer aangeschaft. Wat ze er op de lange termijn mee gaan doen weet Procee nog niet. “Zo lang die nodig is wordt hij gebruikt als Quarantainer, en voor de toekomst kunnen we kijken wat we er mee gaan doen.”