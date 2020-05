Hanzehogeschool: ‘Voorrang bij fysieke lessen voor eerstejaars, afstudeerders, praktijklessen en internationaal onderwijs’

nieuws

Foto: Sicco haring

In het komende studiejaar gaat de Hanzehogeschool, in ieder geval voor een deel, door met het geven van onderwijs op afstand. Dat meldt de school donderdagmiddag. Het wordt een combinatie van onderwijs op afstand en fysiek onderwijs, als de overheid daar ruimte voor geeft.

Als fysiek onderwijs mogelijk is, krijgen praktijkonderwijs, eerstejaar-sonderwijs, internationaal onderwijs en afstuderen voorrang. “Voor een hbo (hoger beroepsonderwijs) – instelling is de praktijk onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Stages zijn een verplicht onderdeel van alle opleidingen, en bij een deel van de opleidingen zijn praktijklessen onderdeel van het onderwijs. Bijvoorbeeld bij verpleegkunde, sportstudies of het conservatorium”, zo schrijft de school in een persbericht.

De overheid onderzoekt of het mogelijk is om vanaf 15 juni kleinschalig praktijkonderwijs op locatie aan te bieden. Hierover neemt het kabinet in de week van 20 mei een besluit. Zodra hier meer over bekend is, gaat ook de Hanzehogeschool mogelijk het fysieke onderwijs al eerder weer op te pakken.

Geen introductiekampen

De introductietijd voor nieuwe studenten aan de Hanzehogeschool gaat dit jaar iets anders. Dit jaar zullen er geen grootschalige introductiekampen zijn.

Personeel blijft thuis

Zolang het advies om thuis te werken van de overheid van kracht is, blijft dit ook gelden voor de medewerkers van de Hanzehogeschool. Het onderwijsinstituut stuurt studenten en medewerkers donderdag een mail met aanvullende informatie over het komende studiejaar.