Grote zwerm bijen zorgt voor opschudding in Ten Boer

nieuws

Foto: still uit film

Een grote zwerm bijen heeft voor enige opschudding gezorgd aan De Wolden in Ten Boer. Een imker moest er aan te pas komen om de zwerm te verplaatsen.

“Ze streken neer in de tuin van een buurvrouw”, vertelt Hans Hut. Hut is filmmaker en bedacht zich geen moment. Gewapend met apparatuur is hij verslag gaan doen van de zwerm. De bewoonster van de woning vertelt dat ze het eerst helemaal niet in de gaten had wat er aan de hand was. “Ik werd er op gewezen door mensen uit de straat. Die vertelden dat er allemaal bijen in mijn tuin waren. Toen ben ik even gaan kijken en toen was het een enorme zwerm.”

Feromoon

Hut, die zich gespecialiseerd heeft in het maken van natuur- en landschapsbeelden vertelt dat zulke situaties wel eens vaker voorkomen. “De bijen verzamelen zich al zwermend rond de uitgevlogen koningin. Bij deze weersomstandigheden komt het voor dat ze dit doen. De rest van het volk gaat haar vervolgens achterna. Dit komt omdat de beestjes een feromoon, een signaalmolecuul, uitscheiden waardoor de bijen precies weten waar de koningin is.”

“Ze prikken niet zo snel”

Omdat zo’n zwerm bijen in de tuin niet handig is werd imker Ad Langereis uit Ten Boer er bij gehaald. “Hij heeft ze opgehaald door ze als het ware op te scheppen van de tak waar ze zich verzameld hadden. Als je de koningin hebt dan volgt de rest vanzelf.” Op de vraag of Hut niet bang was voor al die bijen antwoordt de filmmaker lachend: “Nee, ik zal je ook eerlijk vertellen dat ik helemaal geen beschermende kleding droeg. Ondanks dat ik heel dichtbij de bijen kwam is het een kwestie van rustig blijven en niet gaan slaan. Daarnaast zijn het honingbijen. Ze hadden zich al volgezogen met honing en dan steken ze eigenlijk nooit.”

De reportage die Hans Hut van Cinemahut maakte is te bekijken in de onderstaande video.