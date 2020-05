Grote verschillen in waardering gymzalen

nieuws

foto: Gemeente Groningen

Eens in de drie jaar onderzoekt de gemeente de tevredenheid over de gymzalen in de gemeente Groningen. De beoordelingen per gymzaal verschillen enorm.



‘We zien grote verschillen tussen de gymzalen. Er zijn een aantal gymzalen waar iedereen of zo goed als iedereen tevreden over is. Ook zijn er een aantal gymzalen waar een ruime meerderheid in het algemeen ontevreden of zelfs zeer ontevreden over is’.

Heel tevreden is men over de gymzalen aan de Semmelweisstraat, Europapark, Zuiderweg en de Molukkenstraat (deze gymzaal is eind 2019 afgebrand).

Een meerderheid is ontevreden over de gymzalen aan de Kapteynlaan, Sweelincklaan, Goudenregenplein, Sierstenlaan, Slenk en de Adriaan van Ostadestraat.

Bijna driekwart is ontevreden over de sportvloer van de gymzaal aan de Siersteenlaan, Verlengde Lodewijkstraat, Sweelincklaan en de Chopinlaan.

Ook is men regelmatig ontevreden over kleedkamers, douches en toiletten van veel gymzalen.

Het hele onderzoeksrapport telt 115 pagina’s: https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/05/gymzalen-2019-.pdf