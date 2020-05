Grote Markt in top vijf qua sterkte elektromagnetische straling bij antennes in stadscentra

nieuws

Foto: Alain van den Hende via publicdomainpictures.net/

De Grote Markt van Groningen heeft de op vier na sterkste veldsterkte van elektromagnetische straling in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat het Agentschap Telecom in het eerste kwartaal van dit jaar uitvoerde. Met 2,39 volt per meter blijft de Grote Markt ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m.

Het Agentschap Telecom voerde 14 steekproeven en 9 voorlichtingsmetingen uit in verschillende stadscentra. Voor voorlichtingen is er gemeten in en rondom woonhuizen, een speeltuin, een school en een kerk. Alle aanwezige elektromagnetische straling werd gemeten: signalen van zendmasten, antenne-installaties op daken, antennes van mobiele telefoons, C2000, radio, televisie en wifi.

Opwarming door straling van antennes kan risico’s geven voor de gezondheid. Daarom zijn er blootstellingslimieten. Het Antennebureau laat metingen uitvoeren bij antennes in Nederland om te onderzoeken of de straling onder deze blootstellingslimieten blijft.