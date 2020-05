Grote internationale kunstprijs voor Stadse kunstenaar

nieuws

Egbert Modderman, Rusteloos 2020, Olieverf op Masoniet 97 x 125 cm

Kunstenaar Egbert Modderman (30) uit Groningen is de winnaar geworden van de BP Young Artist Award 2020. Modderman wint de prijs voor zijn schilderij ‘Rusteloos’.

De prijs is ingesteld door The National Portrait Gallery in London. In totaal waren er tweeduizend schilderijen uit de hele wereld geselecteerd voor de prijs. Dat Modderman de Award krijgt is bijzonder. Het is namelijk voor het eerst in dertig jaar dat de young artist award naar een Nederlandse kunstenaar gaat.

Het schilderij ‘Rusteloos’ maakte Modderman dit jaar. Het werk past ook geheel in de traditie die de kunstenaar in zijn werk laat zien: verhalende portretten en figuren waarin enerzijds het verhaal van de kunstenaar en anderzijds het verhaal van de kijker samen het totaal vormen. “Ik weet niet of mijn schilderijen bij een bepaalde grotere groep of stijl horen. Ik laat het de experts het liefst zelfs labelen. Voor mij persoonlijk zou ik mijn schilderijen omschrijven als een echte strijd of zoektocht om uit te zoeken wat te verbergen en wat te tonen. Alles om de kijker de emotie die er voor mij zou moeten zijn in het schilderij te laten ervaren”, aldus de schilder.

Modderman laat in een reactie weten erg blij te zijn met de prijs. “In augustus word ik 31 jaar. Dus ik heb deze prijs echt op de valreep nog gekregen.”

Vorig jaar zomer zond OOG Tv een portret uit over de jonge kunstenaar