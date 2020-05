‘Groningse pareltjes kunnen door jou ontdekt worden’

nieuws

Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

‘De provincie zit vol pareltjes. Sommige zijn al bekend, andere kunnen door jou ontdekt worden’. Groningers hoeven het op Hemelvaartsdag niet ver te zoeken, maken de promotors duidelijk.



‘Stoer, authentiek en ongerept. Dat is Groningen. Een stad die barst van de energie en een ommeland waar de stilte je als een oude vriend omarmt. Stap binnen in een andere wereld en geniet al wandelend, fietsend of varend van de gastvrijheid van Groningen!

Volg jaagpaden en oude handelsroutes, fiets over wierden en door karakteristieke dorpen. Struin, fiets of vaar langs de weidse kwelders en eeuwen aan architectuur. Lekker een frisse neus halen in de natuur of een tocht maken langs verhalen van het verleden: op pad in Groningen doet je goed!’

‘De provincie zit vol pareltjes. Sommige zijn al bekend, andere kunnen door jou ontdekt worden. De mooiste routes zijn alvast voor je verzameld op één handige website. Volg al wandelend de oude jaagpaden, fiets langs weidse kwelders of vaar richting de vele karakteristieke dorpen.

Er zijn zowel korte als langere routes, maar allemaal even mooi. Er is genoeg te zien. Je kijkt je ogen uit. Op pad in Groningen doet je goed!’

Ontdek alle routes op bit.ly/routesingroningen

https://routesingroningen.nl/?

fbclid=IwAR2_TVQPz6jG5ide5vd_xmnE7wukrjnyv9qRBl7XthoB5eB9BcxUaCUYlao