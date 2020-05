Groningse hoogleraar: “Betaal je coronaboete niet”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de coronaregels kunnen deze beter niet betalen. Dat zegt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag zondag.

De RuG-hoogleraar denkt dat als een dergelijke zaak voor de rechter komt het vrijspraak oplevert omdat de coronaregels in strijd zijn met de Grondwet. Door de coronamaatregelen worden de grondrechten van burgers volgens Brouwer te rigoureus ingeperkt. “Nood breekt wet, maar niet de Grondwet”, aldus Brouwer. “Het verbod op samenkomsten is een rechtstreekse inbreuk op je grondrecht tot vergaderen.”

De regels leiden volgens Brouwer bovendien tot rechtsongelijkheid omdat er per Veiligheidsregio verschillen zijn. En ook al zijn de regels in sommige regio’s hetzelfde dan worden de regels niet overal op dezelfde manier gehandhaafd. Brouwer geeft in het interview aan dat dit juridisch beter geregeld moet worden als er na de zomer een mogelijk tweede golf komt van het virus. “Dit is een gelegenheidsoplossing die veel frictie oplevert. Geen burger weet waar hij of zij aan toe is. In de herfst moet dit beter geregeld zijn zodat de regels niet meer tegenstrijdig zijn en er geen conflict is met de Grondwet.”