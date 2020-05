Groningse gemeenteraad gaat nu toch echt in provinciehuis vergaderen

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Het provinciehuis wordt op 27 mei voor het eerst het toneel van een vergadering van leden van de Groningse gemeenteraad. Dat besluit heeft het presidium van de raad besloten in overleg met alle fractievoorzitters. Volgens de gemeente is er behoefte aan ‘elkaar in de ogen kijken’ tijdens een fysiek debat.

Het gaat volgende week niet om een officiële raadsvergadering. Raadsleden gaan, als voorbereiding op de raadsvergadering, in een zogeheten voortgezette commissievergadering debatteren over de discussiestukken en moties. Daar wordt later op de avond in een volledig digitale raadsvergadering over gestemd. De laatste raadsvergadering, die van 22 april, was geheel digitaal en begon vanwege technische problemen 1,5 uur later dan gepland.“Gebleken is dat er bij raadsleden toch een zekere behoefte is aan ‘elkaar in de ogen kunnen kijken’ tijdens een fysiek debat. De vergadervorm voor 27 mei beantwoordt aan die behoefte en is geheel volgens de regels van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming”, aldus Roelf Reinders, raadscommunicatie-adviseur griffie.

De Topweerzaal in het Provinciehuis was al in beeld als tijdelijke vergaderplek van de Groningse gemeenteraad in verband met de verbouwing van het stadhuis. Door de coronacrisis en de digitale vergadermogelijkheden werd daar nog geen gebruik van gemaakt. Los van een afvaardiging van het college, voorzitter en ondersteuning kunnen maximaal 23 raadsleden of woordvoerders op veilige afstand van elkaar aanwezig zijn in de ruimte. Van 19.30-20.30 uur is dan het deels fysiek/deels digitale vragenuur over corona-gerelateerde en eventueel andere actuele onderwerpen. Iedereen gaat daarna naar huis voor de eigenlijke raadsvergadering van 21.00 uur waarin de raadsleden besluiten nemen.