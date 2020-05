Groningse brandweer test nieuwe uniformen

nieuws

Foto: brandweer.nl

Brandweereenheden in alle 25 veiligheidsregio’s hebben deze week kledingpakketten met het nieuwe operationeel uniform gekregen. Zo’n 250 personeelsleden gaan de nieuwe uniformen testen Ook Groningse brandweerlieden doen mee aan de proef.

De test met de uniformen duurt vier weken. De resultaten daarvan worden gebruikt voor een definitief ontwerp. De ‘operationele tenue’s worden gedragen op de kazerne en onder het uitruktenue. Volgens de Groningse brandweer hebben de nieuwe kleidingstukken een betere pasvorm en zijn ze ‘iets meer van deze tijd’.

“De draagproef moet input geven voor het definitieve ontwerp van de nieuwe vrouwelijke en mannelijke lijn“, vertelt Arjan Stam, projectleider Operationeel Uniform bij het IFV. “De deelnemers aan de draagproef dragen de kleding zowel bij repressieve taken als ook op kantoor. De bevindingen verzamelen we via een online vragenlijst. De resultaten en eventuele verbetersuggesties gebruiken we als input voor de definitieve aanbesteding.”

Ook in #Groningen testen we het operationele uniform. Deze dragen we vooral op de kazerne en onder het uitruktenue. Iets meer van deze tijd met een betere pasvorm. Meer weten? ➡️ https://t.co/dyocWbGzvx#brandweergroningen #nieuwuniformtesten #tientestpersonenkazernesontweg pic.twitter.com/ysD8zyBJCw — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) May 29, 2020