Groningse binnenzwembaden op z’n vroegst vanaf 18 mei weer open

Foto: GoogleMaps

Hoewel de binnenzwembaden vanaf vandaag weer open mogen, maar in Groningen blijven deze zeker nog een weer dicht.

“We moeten nog veel dingen regelen om te om te voldoen aan de regels, zodat je veilig kan zwemmen en dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Denk bij voorbeeld aan: een maximaal aantal klanten, gebruik van douches en kleedkamers en hoe houd je afstand in het water. Ook moet het zwembadwater weer gefilterd worden. We verwachten dat we op zijn vroegst vanaf 18 mei weer open kunnen”, zo schrijft Sport050 op de website.

De buitenbaden mochten open per 29 april, als er werd voldaan aan bepaalde regels. Hoewel de keuze ligt bij de eigenaar van de zwembaden, verwacht Sport050 dat de eerste buitenbaden pas halverwege juni weer open zullen gaan.

Alle jaarbonnementen (voor de zwembaden waarvan Sport050 de eigenaar is) zijn met 2 maanden verlengd. Tot en met 20 mei zijn er geen zwemlessen, ook de leskaarten en zwemlespakketten blijven twee maanden langer geldig.