Gronings studentenkoor zingt digitaal over Anne Frank

Foto: still uit videoclip

Via verschillende webcams een stuk over het leven van Anne Frank zingen. Aanvankelijk wilde studentenkoor Gica het stuk ‘Annelies’ op een hele andere manier ten gehore brengen maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Gica was al maanden bezig met repetities. Op de Nationale Dodenherdenking zouden zij het stuk ‘Annelies’ van James Whitbourn ten gehore brengen voor het publiek. ‘Annelies’ gaat over het leven van Anne Frank. Vanwege de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Omdat er al erg veel tijd gestoken was in de repetities dacht men bij Gica na wat er eventueel wel mogelijk was. En zo kwam men op het idee om een digitale versie te maken. Alle leden zongen hun aandeel thuis in, waarna het gemixed werd en er een video van gemaakt werd.

De opname kan rekenen op veel positieve reacties. “Ik kreeg kippenvel”, zegt Lia. “Wat tof. Geweldig toppers”, voegt Chantal daar aan toe.

De opname van Gica is hier te beluisteren en te bekijken: