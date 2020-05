Groningers betalen 110 euro minder voor autoverzekering dan Hagenezen

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Groningen is in 2020 de goedkoopste stad van Nederland om een autoverzekering af te sluiten. Dit blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Autoverzekering.nl.

Leeuwarden en Assen maken de top drie van goedkoopste steden af. Groningers per jaar gemiddeld 110,64 euro minder betalen dan autobezitters in Den Haag, Nederlands’ duurste stad om een auto te verzekeren.

Met name startende bestuurders zijn in Groningen een stuk goedkoper uit dan in andere delen van het land. Volgens de onderzoekers komt dit door het verschil in verkeersdrukte tussen de Randstad en een stad als Groningen: “Een jonge bestuurder heeft in een drukke stad als Amsterdam, Den Haag of Utrecht met meer verkeer te maken dan in Groningen, Leeuwarden of Assen, wat ook een groot risico met zich meebrengt. Hoe groter de kans op een schadeclaim, hoe hoger de premie is die verzekeraars vragen om te compenseren voor de vergoeding.”

Ook de diefstalcijfers hebben invloed op de hoogte van de premie. Maastricht stond om deze reden jaren lang bovenaan de premielijst, maar viel uit de top drie, omdat het aantal autodiefstallen flink daalde. Uit cijfers van de politie blijkt dat met een daling van het aantal diefstallen in 2019 (21 procent) de premie het afgelopen jaar gemiddeld met elf procent naar beneden ging.