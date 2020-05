Groninger Sportgala 2020 afgelast

nieuws

Donar-speler Donte Thomas (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het Groninger Sportgala gaat dit jaar niet door. Dat melden diverse media. Het gala, met een groot aantal prijsuitreikingen aan topsporters, zou in december plaatsvinden in MartiniPlaza.

Volgens voorzitter Rob de Waard van de Stichting Groninger Sportgala is het in deze crisisperiode niet gepast om voorbereidingen te treffen voor een groot feest, waarvan het ├╝berhaupt de vraag is of er straks toestemming voor wordt gegeven.

Bovendien vinden er dit jaar nauwelijks grote nationale en internationale sportevenementen plaats. Daardoor is een eerlijke selectie van prestaties niet mogelijk, aldus De Waard. Daar komt bij dat de organisatoren en sponsoren van het gala vanwege de coronacrisis nu wel wat anders aan hun hoofd hebben dan het sportgala.