Groninger Museum verlengt tentoonstellingen

nieuws

De tentoonstellingen in het Groninger Museum, worden verlengd. Vanaf 1 juni 2020 is het Groninger Museum weer open voor bezoekers, vanaf 25 mei kunnen er weer tickets geboekt worden via de website.

De tentoonstelling Mondo Mendini – De wereld van Alessandro Mendini, zou te zien zijn tot en met 5 mei, maar is verlengd tot en met 30 augustus 2020. De bevrijdingstentoonstelling En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding in Groningen loopt tot 27 september 2020. Wat zullen de buren zeggen?, een fototentoonstelling met van werk van Erwin Olaf, Catherine Opie, Inez van Lamsweerde en David LaChapelle, is verlengd tot en met 4 oktober 2020. Ook de expositie Drukker in oorlogstijd – H.N. Werkman en de Blauwe Schuit is te zien tot en met 4 oktober 2020. De zeefdrukken van de Groninger kunstenaar Willem Kolvoort zijn te bewonderen tot en met 20 september 2020.

De tentoonstelling Stranger Things – mode en design die deze zomer gepland stond is uitgesteld tot 2021, de exacte data daarvan worden later bekendgemaakt.

Bezoekers kunnen alleen online een ticket kopen voor een vast tijdslot en zij zullen in het museum vaste routes moeten volgen. Vanaf 25 mei volgt hierover op de website van het Groninger Museum.