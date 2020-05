Groninger Museum: “Enorme beperkingen, maar het biedt wel perspectief”

nieuws

foto; Groninger Museum

Bij het Groninger Museum is opgelucht gereageerd naar aanleiding van de persconferentie van Mark Rutte (VVD) woensdagavond. “We kunnen ergens naar toe werken, en dat is fijn.”

Premier Rutte maakte in de persconferentie bekend dat musea vanaf 1 juni de deuren weer mogen openen. In eerste instantie zijn er dan maximaal dertig bezoekers inclusief personeel tegelijkertijd welkom. “We hadden gehoopt dat we al eerder open zouden kunnen”, vertelt Andreas Blühm van het museum. “Dat we nu pas op 1 juni mogen openen is op zich niet heel erg want we kunnen nu naar dit moment toe werken. En eerlijk is eerlijk we hebben ook nog wel wat werk te verzetten.”

Eenrichtingsverkeer

In het museum is de afgelopen weken gewerkt aan verschillende scenario’s. “We hebben nu van de premier de tijd gekregen om deze op maat te maken. Want feit is dat maximaal dertig mensen enorme beperkingen geeft. Om alles in goede banen te leiden zullen we gaan werken met een eenrichtingsverkeer en een aantal ruimtes zullen niet toegankelijk zijn. Daarnaast zullen ook de touchscreens die we hebben staan, niet gebruikt kunnen worden. In de eerste dagen gaan we alles heel nauwgezet monitoren zodat we waar nodig actie kunnen nemen.”

75 jaar bevrijding

Het maximumaantal van dertig bezoekers denkt het museum te kunnen organiseren met online reserveringen. “Dit hebben we in het verleden bij tentoonstellingen ook wel gedaan. Mensen kunnen een reservering doen zodat we precies weten hoeveel mensen we op welk tijdstip kunnen verwachten. Dus we denken dit in goede banen te kunnen leiden.” En er is volgens Blühm ook een goede reden om het museum te bezoeken. “We hebben hier een tentoonstelling staan die nog niemand fysiek heeft kunnen bezoeken. Namelijk de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding. Die is echt de moeite waard om te bekijken.”