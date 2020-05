Groninger Blaarkop terug in de Hunzezone

nieuws

Foto: Jan Beekman - twitter.com/HGL_JanBeekman

De Groninger Blaarkop is sinds vrijdag terug in de Hunzezone in de stad Groningen. Dat laat Het Groninger Landschap weten.

De koeien werden vrijdagavond naar hun nieuwe thuis gebracht. De komende tijd gaan de Blaarkoppen het natuurbeheer langs de oude Hunzeloop voortzetten. In de provincie Groningen bestond aan het begin van de twintigste eeuw de veestapel voor negentig procent uit Blaarkoppen. Behalve in Groningen werden ze ook gefokt in Zuid-Holland in de omgeving van Leiden en de Rijnstreek. Daarna is het langzaam bergafwaarts gegaan. In 1980 bestond de Nederlandse rundveestapel voor één procent uit Blaarkoppen. In 1998 waren er nog maar duizend koeien en vijftien goedgekeurde stieren van de soort. De laatste jaren gaat het weer beter.

De Groninger Blaarkop is egaal rood of zwart en te herkennen aan een witte kop en een witte staartpunt. Rondom de ogen hebben de Blaarkoppen zwarte of rode blaren. Dat ze nu in de Hunzezone kunnen rondlopen is te danken aan boer Thies Dijkhuis. Dijkhuis was de laatste boer van het gebied. Hij verzette zich hevig tegen de oprukkende industrie. En met succes. Zijn landbouwgrond en de natuur bleef behouden. Na het overlijden van Dijkhuis wordt het gebied beheerd door Het Groninger Landschap.

Hoera, de Groninger blaarkop is terug in de #Hunzezone @GR_Landschap. Onder kritisch toezicht van Thies Dijkhuis gaan deze dames het natuurbeheer langs de oude Hunzeloop voortzetten. Met dank aan onze pachters Lotte en Pieter @scharrelderij. pic.twitter.com/GhVWZa2WCy — HGL Jan Beekman (@HGL_JanBeekman) May 15, 2020