Groninger Belang: ‘OV-plannen regering niet haalbaar voor studenten buiten Randstad’

De Statenfractie van Groninger Belang heeft, samen met vijf andere lokale Statenfracties uit Friesland, Drenthe en Limburg, dinsdagochtend een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de herinrichting van het onderwijs en het openbaar vervoer door de coronacrisis.

Groninger Belang, de Fryske Nasjonale Partij, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân vinden dat de voorgenomen maatregelen met name negatief uitpakken voor scholieren en studenten van buiten de Randstad. De regionale partijen hebben vooral kritiek op de afspraak die de staatssecretaris heeft gemaakt met het onderwijs om scholieren en studenten uit de spits te weren. “Zo’n aanpak is misschien nog enigszins mogelijk in de Randstad, omdat daar elke paar minuten wel een metro, tram of bus langskomt, maar zal in Limburg, Drenthe, Groningen of Fryslân volstrekt niet uitvoerbaar zijn”, zo schrijven de fracties.

Volgens de fracties doet een uniforme nationale aanpak geen recht aan de verschillen die er in Nederland zijn. Ze vinden dan ook dat de overheid moet stimuleren dat er op regionaal niveau afspraken worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de openbaar vervoer-bedrijven. Ook onderwijsbestuurders steunen de brief, waaronder UVA-collegevoorzitter Geert ten Dam en bestuursvoorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort.