Groninger artiesten treden op in lege Der Aa-kerk

nieuws

Komend weekend worden geven drie Groninger artiesten miniconcerten in een lege Der Aa-kerk. Deze concerten worden online uitgezonden. Het folkduo The First Wolf, zangeres Eliën van kunstcollectief ZUHAUSE en singer-songwriter Jantien Kurpershoek geven elk een liveoptreden.

Deze ‘Sleutelconcerten’ zijn een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het festival Terug naar het begin dat vanwege de corona-maatregelen de twaalfde editie moest uitstellen tot volgend jaar. Omdat de Der Aa-kerk vanwege de coronacrisis niet of nauwelijks gebruikt wordt, is het plan ontstaan om met Groninger artiesten deze plek muzikaal te ontdekken.

De livestream is dit weekend te zien om 17.00 uur via de Facebookpagina van Sleutelconcerten Der Aa-kerk. Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 15 mei: Eliën van kunstcollectief ZUHAUSE

Zaterdag 16 mei: The First Wolf

Zondag 17 mei: Jantien Kurpershoek