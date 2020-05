Groninger aangehouden in grootste ‘Smishing’-zaak ooit

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Friese politie heeft een 21-jarige man uit Groningen aangehouden voor cybercrimemisdrijven die geleid hebben tot de grootste ‘Smishing’-zaak die tot nu toe bekend is. Dat heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van een onderzoek naar oplichting van een ondernemer uit Noord-Nederland. Zijn bankrekening werd geplunderd nadat hij een foute link had aangeklikt die in een sms-je naar hem was gestuurd. Na het aanklikken belandde hij op een door hackers nagemaakte bankwebsite. Het slachtoffer raakte in één nacht 1,1 miljoen euro kwijt. Het geld werd in gedeelten overgeboekt naar bankrekeningen van 140 geldezels, verspreid over het land. Het is qua financiële schade de grootste zogeheten ‘Smishing’-zaak (samentrekking van sms en fishing, red.) ooit.

Op heterdaad

Geldezels worden gebruikt door criminelen om daarmee zelf buiten schot te blijven. In dit geval is dat niet gelukt en kon de 21-jarige man aangehouden worden. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte extreem behendig is met het hele arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden. Hij kon op heterdaad aangehouden worden. Bij het binnengaan van zijn verblijfplaats vond de politie een laptop waarop een ‘dashboard’ draaide met allerlei digitale oplichtingsmethoden.

Dure merkkleding

Door het crimineel handelen had de verdachte vermogen vergaard zonder dat hij een legaal inkomen had. Hij gaf veel geld uit aan dure merkkleding. Zo werd er extreem dure kleding aangetroffen, waaronder drie paar schoenen die elk voor bijna duizend euro over de toonbank gaan. Ook is beslag gelegd op een jas met een winkelwaarde van 1.050 euro. De spullen zijn in beslag genomen, evenals telefoons en computerapparatuur. De politie doet verder onderzoek in de zaak en sluit verdere aanhoudingen niet uit. De verdachte is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft bevolen dat de Groninger voor in ieder geval veertien dagen vast blijft zitten.