GroenLinks vraagt steun en coulance van provincie voor culturele sector

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Statenfractie van GroenLinks vindt dat de provincie mogelijkheden moet onderzoeken om steun te verlenen aan culturele instellen in Groningen. De fractie stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De fractie wil met name weten of de provincie mogelijkheden ziet om instellingen die niet in aanmerkingen komen voor steun vanuit de Rijksoverheid (gedeeltelijk) te compenseren voor inkomstenverlies. “De provincie kan wellicht verantwoordelijkheid nemen waar andere overheidslagen dat niet willen of kunnen doen”, aldus GroenLinks-statenlid Stephanie Bennett.

Ook wil GroenLinks weten of er bij de volgende aanvraagronde voor cultuursubsidie rekening gehouden wordt met de daling in aantal bezoekers als gevolg van de coronacrisis.